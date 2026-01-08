Emotionaler Biathlon-Weltcup: Giacomel siegt vor Nawrath

Erst Tränen, dann ein Sieg: Tommaso Giacomel gewinnt das Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Den Erfolg widmet er dem gestorbenen Sivert Bakken. Ein Deutscher steht mit auf dem Podest.

Oberhof (dpa) - Tommaso Giacomel hat das Sprintrennen zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof gewonnen. Gut zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Sivert Bakken reckte der Italiener beim Überqueren der Ziellinie in Erinnerung an den Norweger den rechten Arm mit dem Trauerflor in Richtung Himmel. Giacomel hatte nach zehn Kilometern 13,2 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Philipp Nawrath und widmete Bakken den Sieg. Dritter wurde der Norweger Johannes Dale-Skjevdal (+25,2 Sekunden), den Giacomel im Zielraum umarmte.

Im emotionalen ersten Rennen nach dem unerwarteten Tod Bakkens war Philipp Horn als Siebter zweitbester Deutscher. David Zobel wurde guter Zwölfter, Lucas Fratzscher belegte den 16. Rang. Damit verschaffte sich das Quartett eine gute Voraussetzung für die Verfolgung am Samstag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Norweger trauern um Bakken

Vor dem Auftaktrennen in Oberhof hatte es eine Gedenkzeremonie für Sivert Bakken gegeben. Die norwegischen Biathleten hielten unter Tränen die Bakken zugeloste Startnummer 1 hoch und applaudierten in Erinnerung an ihren ehemaligen Teamkollegen. Bakkens Teamkollege Johan-Olav Botn, der im Thüringer Wald erkrankt fehlt, hatte den 27-Jährigen am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer in Lavazé gefunden. Die Norweger waren zum Höhentraining in Italien. Die Ergebnisse der Autopsie könnten erst Anfang März vorliegen.

Die Beerdigung Bakkens ist am kommenden Dienstag in Lillehammer, einen Tag vor dem Start des Weltcups in Ruhpolding. Viele des norwegischen Teams werden am Montag nach Norwegen fliegen, um nach der Beerdigung am Dienstagabend nach Deutschland zurückzukehren.