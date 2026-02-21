Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg bleibt im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die Saarländer gewannen vor 8.758 Zuschauern gegen Eintracht Braunschweig mit 3:1 (2:1) und haben nun 44 Punkte auf dem Konto. Durch den Erfolg rückte die SVE vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang vor.

Lukas Petkov (5. Minute/23.) mit einem Doppelpack und David Mokwa (75.) trafen für die Gastgeber. Carlo Sickinger vergab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Aaron Opoku (35.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss. Braunschweig bleibt damit bei nur fünf Punkten in Rückrunde und steckt weiter hinten in der Tabelle fest. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt aktuell nur zwei Punkte.

Elversbergs Konter als Vorentscheidung gegen überforderte Gäste

Die Hausherren, bei denen Immanuel Pherai sein Startelf-Debüt feierte, agierten von Beginn an schwungvoll und machten deutlich, dass die Punkte im Saarland bleiben sollen. Petkow traf bereits mit der ersten Chance und erhöhte später gegen überforderte Gäste. Die trafen dann aus dem Nichts zum Anschluss. Elversberg war davon nicht geschockt, spielte munter weiter. Braunschweig, bei dem Mehmet Aydin gesperrt fehlte, reagierte nur.

Gäste-Coach Heiner Backhaus war entsprechend unzufrieden und brachte nach der Pause drei frische Spieler. In den ersten Minuten überließen die Saarländer Braunschweig zunächst den Ball. Die Eintracht fand langsam in die Partie. Nach rund zehn Minuten im zweiten Abschnitt wurde Elversberg aber wieder aktiver und erarbeitete sich gleich wieder gute Möglichkeiten. Noch aber agierten die Gastgeber vor dem Eintracht-Tor zu ungenau. Der Konter zum 3:1 saß dann.