Nach dem Abgang von Nico Elvedi schließt Borussia Mönchengladbach die Lücke in der Abwehr mit einem alten Bekannten: Der Bundesligist holt Ko Itakura zurück an den Niederrhein.

Mönchengladbach (dpa) – Ko Itakura trägt ab sofort wieder das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger kehrt nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam zu den Fohlen zurück und unterschrieb einen Vertrag bis 2030, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Mit der Verpflichtung holt Borussia zugleich den Nachfolger von Nico Elvedi. Der Schweizer wechselte nach elf Jahren bei der Borussia zu Leeds United.

«Es gab ja bereits im Winter die Überlegung, Ko Itakura zurück zu Borussia zu holen. Was damals wie ein kühner Plan klang, ist jetzt Wirklichkeit geworden», sagte Sportchef Rouven Schröder. Itakura entspreche «in Sachen Qualität und Erfahrung exakt dem Profil», das Borussia nach dem Weggang von Elvedi gesucht habe. Zudem kenne der Japaner den Verein bereits und werde «kaum Anlaufzeit benötigen», erklärte Schröder.

Itakura: «Habe den Verein sehr vermisst»

Itakura zeigte sich erfreut über seine Rückkehr. «Ich bin sehr glücklich, wieder bei Borussia zu sein. Ich habe den Verein sehr vermisst und habe mich, als das Angebot kam, direkt für die Rückkehr entschieden», sagte der Abwehrspieler. Für ihn fühle es sich «wieder wie zu Hause» an. Das Gastspiel bei Ajax verlief für den 29-Jährigen durchwachsen. Zwar stand er häufig in der Startelf, verpasste wegen mehrerer Verletzungen aber auch einige Partien.

Im Sommer 2022 war Itakura von Manchester City erstmals nach Mönchengladbach gewechselt. Zuvor hatte er in der Saison 2021/22 auf Leihbasis für den FC Schalke 04 gespielt. Bei Borussia entwickelte sich der Japaner zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive und kam von 2022 bis 2025 in 80 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte der in seiner Heimat Japan ausgebildete Fußballer sieben Tore.