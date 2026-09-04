Kunden in mehreren Bundesländern sollen «Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur» nicht essen. Der Hersteller rät vom Verzehr ab und bietet eine Rückgabe auch ohne Kassenbon an.

Wendelsheim (dpa) – Der Hersteller Florette Deutschland GmbH ruft «Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur» von Edeka wegen möglicher Salmonellen zurück. Die 200-Gramm-Packungen wurden in den Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg sowie in Teilen von Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz bei Edeka und Marktkauf verkauft. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.