Vom Verzehr abgeraten
Eisbergsalat-Rückruf bei Edeka wegen Salmonellen-Gefahr
Lebensmittelwarnung
Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Kunden in mehreren Bundesländern sollen «Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur» nicht essen. Der Hersteller rät vom Verzehr ab und bietet eine Rückgabe auch ohne Kassenbon an.

Wendelsheim (dpa) – Der Hersteller Florette Deutschland GmbH ruft «Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur» von Edeka wegen möglicher Salmonellen zurück. Die 200-Gramm-Packungen wurden in den Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg sowie in Teilen von Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz bei Edeka und Marktkauf verkauft. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-635322/1

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