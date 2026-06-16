Nach dem Turniersieg im Doppel am Stuttgarter Weissenhof gewinnt Yannick Hanfmann auch seine Erstrundenpartie beim Rasenturnier in Halle. Gegen João Fonseca verwandelt er seinen ersten Matchball.

Halle/Westfalen (dpa) – Der deutsche Tennisspieler Yannick Hanfmann ist beim Rasenturniers im westfälischen Halle souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der 34-Jährige gewann gegen den 15 Jahre jüngeren João Fonseca aus Brasilien mit 6:2, 6:2 und feierte damit seinen 100. Sieg auf der ATP-Tour.

Hanfmann verwandelte seinen ersten Matchball gegen den Viertelfinalisten der French Open nach 1:06 Stunden. «Mein erster Sieg hier auf dem Centre Court, das bedeutet mir ganz schön viel», sagte der Karlsruher nach seinem Auftaktsieg in Halle.

Hanfmann war bereits in der vergangenen Woche in die Rasensaison gestartet. Am Weissenhof in Stuttgart schied der 34-Jährige im Achtelfinale aus. Gemeinsam mit Jan-Lennard Struff geht Hanfmann in Halle auch im Doppel an den Start. Das deutsche Duo hatte in Stuttgart das Turnier gewonnen.

Kyrgios sagt verletzt ab

Eine Überraschung gab es in der ersten Partie des Tages: Alexander Bublik, der Turniersieger des Vorjahres, schied gegen den Qualifikanten Mattia Bellucci bereits in der ersten Runde aus. Der Kasache unterlag dem Italiener in zwei Sätzen mit 6:7 (6:8), 1:6.

Der Australier Nick Kyrgios musste wenige Tage nach seinem Comeback am Stuttgarter Weissenhof in Halle kurzfristig absagen. Der dauerverletzte Wimbledon-Finalist von 2022 zog sich im Training vor seiner Erstrundenpartie gegen Ben Shelton eine Blessur am rechten Knie zu.