Eintracht gewinnt Derby gegen Mainz

Später Treffer, wichtige Punkte: Eintracht Frankfurt entscheidet das Rhein-Main-Derby für sich und bleibt im Rennen um die internationalen Plätze.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt hat mit einem Sieg im 35. Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 den Anschluss an die internationalen Plätze gewahrt. Vor 59.000 Zuschauern lieferten sich die Rivalen zum Abschluss des 10. Spieltages lange ein müdes Duell, ehe Ritsu Doan in der 81. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0) für die Gastgeber erzielte. Mit nun 17 Punkten sind Hessen Tabellensiebter. Mainz bleibt mit fünf Zählern als Vorletzter auf einem Abstiegsrang.