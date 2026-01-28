Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt könnte sich noch etwas hinziehen. Einen Zwischenstand verraten die Bosse zwar nicht. Am Samstag aber sollen nochmal die Interimscoaches ran.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt wird auch im anstehenden Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen von den Interimstrainern Dennis Schmitt und Alexander Meier betreut werden. Das kündigte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 0:2 der Hessen zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League an. Zuvor war spekuliert worden, ob ein neuer Coach und Nachfolger von Dino Toppmöller schon in dieser Woche seine Arbeit aufnimmt.

«Wir sind in Gesprächen und verkünden was, wenn es etwas zu verkünden gibt», sagte Krösche zum Stand der Trainersuche. Am Samstag (15.30 Uhr) werde «das bestehende Trainerteam» auf der Bank sitzen, sagte er.

Kommt ein Spanier?

Nach Informationen mehrerer Medien soll Albert Riera neuer Trainer der Eintracht werden. Für den 43-jährigen Spanier sei demnach eine Ablöse fällig im Bereich von 1,3 Millionen Euro an dessen bisherigen Club NK Celje in Slowenien. Dort hat Riera noch einen Vertrag bis 2028.