Mario Götze liebäugelt mit einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages bei Eintracht Frankfurt. Der Sportvorstand lobt den Routinier, will sich aber Zeit lassen.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung von Mario Götze beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt soll frühestens nach Weihnachten fallen. «Wir haben vor zehn Tagen lange zusammengesessen und uns so besprochen, dass wir uns im Winter zusammensetzen und den Status quo abfragen», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Götzes Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 33 Jahre alte Weltmeister von 2014 hatte unlängst angedeutet, dass er sich eine weitere Saison bei den Hessen sehr gut vorstellen könne. Der Mittelfeldspieler, der einst für Borussia Dortmund und Bayern München spielte, war 2022 von der PSV Eindhoven aus den Niederlanden zur Eintracht gewechselt.

Krösche-Lob für den Routinier

«Mario ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat großen Anteil daran, dass wir in den vergangenen Jahren so erfolgreich waren. Er ist in der jungen Mannschaft aber auch ein wichtiger Faktor, weil er den Jungs erklären kann, dass es im Leben nicht immer nur bergauf geht, sondern es auch mal schlechte Phasen gibt», lobte Krösche den Routinier.

Auf dem Platz habe Götze zudem «eine unglaubliche Qualität und kann uns auf das nächste Level heben. Er ist noch fit und hat noch Lust, das ist auch wichtig», sagte der 44-Jährige. Götze selbst hatte erklärt, wenn es nach ihm ginge würde sein Vertrag «definitiv noch über die aktuelle Saison hinausgehen».