Einspruch erfolgreich: UEFA verkürzt Sperre gegen Luis Díaz

Luis Díaz ist nach seiner Roten Karte in Paris für drei Königsklassen-Partien gesperrt worden. Sein Verein FC Bayern legt Einspruch gegen das UEFA-Urteil ein - mit Erfolg.

München (dpa) – Der Einspruch des FC Bayern gegen die Drei-Spiele-Sperre für Luis Díaz in der Champions League war erfolgreich. Die UEFA reduzierte die Sperre um ein Spiel auf zwei Partien. Somit fehlt der 28-Jährige nur noch im Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Sporting Lissabon. Im neuen Jahr kehrt der Kolumbianer dann gegen Royale Union Saint-Gilloise (21. Januar) wieder in den Champions-League-Kader zurück, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Außenbahnspieler Díaz hatte im Gruppenspiel der Bayern bei Paris Saint-Germain (2:1) die Rote Karte nach einem schweren Foul an Achraf Hakimi gesehen. Dieser hatte sich dabei verletzt und musste vom Feld.

Dreesen: Es war keine Tätlichkeit

Gegen die ursprüngliche Sperre von drei Spielen legten die Bayern Berufung bei der europäischen Fußball-Union ein. Dieser wurde nun stattgegeben. Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte argumentiert, dass der Flügelstürmer zwar ein schweres Foul begangen habe, aber es «keine Tätlichkeit» gewesen sei.