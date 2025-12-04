Einsamkeit: Wo Sie Hilfe und Beratung finden

Während die einen rund um Weihnachten über Freizeitstress klagen, merken andere gerade in dieser Zeit des Jahres, wie einsam sie sind. Doch es gibt Hilfe. Ein Netzwerk klärt auf und informiert.

Berlin (dpa/tmn) – Weihnachten ist für viele eine Zeit für Verbundenheit und gemeinsame Erlebnisse. Menschen, die Einsamkeit empfinden, wird gerade in diesen Tagen oft schmerzlich vor Augen geführt, dass ihnen etwas fehlt. Denn: Ihre eigenen sozialen Beziehungen entsprechen nicht ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Es gibt aber Unterstützung und Lösungen, um Einsamkeit sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Darauf macht das Bundesfamilienministerium zum Start der Kampagne «Mach dich fit gegen Einsamkeit» aufmerksam.

Viele Informationen zu Hilfs- und Beratungsangeboten finden Betroffene auf der Webseite des Kompetenznetzes Einsamkeit. Eine Angebotslandkarte etwa ermöglicht es, Unterstützungsangebote in der Nähe zu finden: Sei es eine Beratung für Senioren oder ein Sportangebot für Jugendliche.

Angebote gegen Einsamkeit rund um die Feiertage

Speziell für Menschen, die sich rund um die Feiertage einsam fühlen, hat das Kompetenznetz ebenfalls eine Übersicht von Angeboten gegen Einsamkeit zusammengestellt – ob per Telefon, Chat oder vor Ort.

Zwei Beispiele: 1. Am 24. Dezember startet wieder das Silbernetz-Feiertagstelefon für Menschen über 60 Jahre. Von Heiligabend um 8.00 Uhr bis Neujahr um 22.00 Uhr ist es unter 0800 4 70 80 90 kostenlos erreichbar. 2. Die nebenan.de-Stiftung sammelt bei ihrer bundesweiten Initiative «Wir Weihnachten» Gemeinschaftsaktionen wie Singen, Konzerte oder Bastelaktionen ebenfalls auf einer interaktiven Karte.

Die Telefonseelsorge ist auch an Feiertagen rund um die Uhr unter 0800 1110111 / 0800 1110222 oder 116 123 erreichbar. Wichtig: In akuten Krisen sollten sich Betroffene an den Notruf 112 oder Krisendienste vor Ort wenden.

Besonders länger anhaltende Einsamkeit kann Folgen haben

Einsamkeit kann Psychotherapeuten zufolge als sehr belastend erlebt werden. Besonders länger anhaltende Einsamkeit wird mit negativen psychischen und körperlichen Gesundheitsfolgen in Verbindung gebracht. Eine frühzeitige Prävention und Intervention ist daher sehr wichtig.