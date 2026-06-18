Eine Mutter vergisst ihr Kind im Auto. Stundenlang, bei Hitze und mit tödlichen Folgen. Ein tragischer Einzelfall? Experten können erklären, wie es so weit kommt - und welche Tricks es dagegen gibt.

Schorndorf (dpa) - Ein Auto steht in der Sonne, die Türen sind geschlossen, das Leben drumherum läuft weiter – bis am frühen Nachmittag klar wird, dass ein kleines Kind im Wagen eingeschlossen ist. Im baden-württembergischen Schorndorf war es da am Mittwoch schon zu spät, ein 20 Monate altes Mädchen lebt nicht mehr. Spielte die Hitze die entscheidende Rolle?

Es sind Dramen auf Parkplätzen unter gleißender Sonne wie in Schorndorf, die erschüttern und ratlos machen: Immer wieder sterben im Sommer Babys und Kleinkinder, die von ihren Eltern im Auto vergessen wurden. Aber wie ist das möglich? Wie kann es passieren, dass Eltern ein kleines Kind vergessen?

Wie häufig kommen vergessene Kinder so zu Tode?

Umfassende Zahlen dazu gibt es nicht. Aber alleine in den USA sterben nach Angaben der US-Informationsplattform «No Heat Stroke» Jahr für Jahr durchschnittlich mehr als 37 Kinder an einem Hitzeschlag, weil sie vergessen wurden. In diesem Jahr sind demnach bislang bereits 7 Kinder so gestorben, seit 1998 insgesamt 1.050.

Die Plattform stützt sich auf die Auswertung von Medienberichten, denn Behörden führen weder in den USA noch in anderen Ländern exakte Statistiken zum «Forgotten Baby Syndrom» (Deutsch: Vergessenes-Baby-Syndrom). Nicht dazu zählen Fälle, bei denen Eltern kleine Kinder wissentlich im Auto zurücklassen, etwa um eine Besorgung zu erledigen, und sich der Gefahr des Hitzetods schlicht nicht bewusst sind.

Weshalb wird das geparkte Auto für Babys zur Hitzefalle?

Ein in direkter Sonne geparktes Auto heizt sich enorm schnell auf. Die Temperatur im Inneren wird dadurch in kurzer Zeit lebensbedrohlich. Laut ADAC ist es selbst bei moderaten 24 Grad Außentemperatur im Wageninnern bereits nach zehn Minuten 31 Grad warm. Nach einer halben Stunde sind es bereits 40 Grad und nach einer Stunde schon 50 Grad. Bei hochsommerlichen 30 Grad Außentemperatur erhitzt sich das Wageninnere nach einer Stunde bereits auf 56 Grad. «Auch ein leicht geöffnetes Seitenfenster kann den Hitzestau im Fahrzeug nicht verhindern», warnt der ADAC.

Warum sind vor allem Kinder gefährdet?

Hitze ist für Babys und Kleinkinder noch schneller kritisch als für Erwachsene: Das liegt unter anderem daran, dass sie weniger schwitzen und ihren Körper deshalb schlechter abkühlen können, wie das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) erklärt. Gleichzeitig haben sie eine höhere Stoffwechselrate und produzieren deswegen mehr Wärme, besonders wenn sie aktiv sind. Kommt hinzu: Ihre Hautoberfläche ist im Verhältnis zum Körpergewicht größer ist als bei Erwachsenen, weshalb sie mehr Zeit brauchen, um sich an Hitze anzupassen. Grundsätzlich gilt laut BIÖG: Je jünger das Kind, desto größer das Risiko einer gefährlichen Überhitzung.

Warum vergessen Eltern ihr Baby im Wagen?

US-Psychologieprofessor David M. Diamond forscht seit rund 20 Jahren zum Vergessenes-Baby-Syndrom und gilt als Begründer des Begriffs. Laut seinen Studien können Stress, Schlafmangel oder veränderte Routinen Auslöser für das Vergessen des Kindes sein. Im Gehirn entstehe etwa eine falsche Erinnerung daran, das Kind wie üblich im Kindergarten abgegeben zu haben, weil Routinehandlungen wie die Fahrt zur Arbeit quasi per Autopilot absolviert würden.

Normalerweise hilft laut Professor Diamond das sogenannte Intentionsgedächtnis den Menschen, ihre in der Zukunft geplanten Handlungen später auch umzusetzen. Leute erinnerten sich also zur richtigen Zeit an gefasste Handlungsabsichten - beispielsweise mit dem Auto am Kindergarten zu stoppen, um dort ein Kind abzugeben.

Bei Fällen von vergessenen Babys hingegen werde das Intentionsgedächtnis vom Gewohnheitsgedächtnis ausgetrickst. Mit fatalen Folgen: Die Absicht, das Kind am Kindergarten abzugeben, werde vergessen und dennoch entstehe eine Erinnerung daran, das Kind abgegeben zu haben.

Vergessen Eltern ihre kleinen Kinder oft im Auto?

Immer wieder vergessen Eltern laut Forscher Diamond während Autofahrten zeitweise, dass ihr Kind mit an Bord ist. Besonders häufig passiere das, wenn der Nachwuchs im Wagen eingeschlafen ist. Die meisten erinnern sich aber dann wieder an die Kleinen. Das hängt laut Diamond mit kleinen Hinweisen zusammen: etwa einer Wickeltasche, die im Auto steht, oder einem Geräusch des Kindes.

Gibt es Tipps, wie man Babys nicht im Kindersitz vergisst?

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde rät, ein Spielzeug oder eine Wickeltasche auf den Beifahrersitz zu legen, um an die Anwesenheit des Babys erinnert zu werden. Man könne auch die eigene Tasche oder das Mobiltelefon auf die Rückbank neben das Kind legen, damit man beim Aussteigen nach hinten schaue.

Die Organisation «No Heat Stroke» empfiehlt, ein Stofftier des Kindes auf den Beifahrersitz zu legen. Man könne auch mit dem Kindergarten einen Kontrollanruf verabreden, wenn das Kind dort morgens in der Gruppe unabgesprochen fehlt.