Mitchell Weiser bleibt Werder Bremen erhalten. Nach langer Verletzung will der Außenverteidiger zur Sommervorbereitung zurückkehren und erneut für den Verein auflaufen.

Bremen (dpa) – Mitchell Weiser und Werder Bremen setzen ihre Zusammenarbeit fort. Beide Parteien konnten sich nach Angaben des Fußball-Bundesligisten auf eine Verlängerung des zum 30. Juni auslaufenden Vertrages einigen. Medienberichten zufolge soll das neue Arbeitspapier bis 2027 gültig sein.

«Für mich ist Mitch fast wie ein Neuzugang», sagte Trainer Daniel Thioune. «Wir hoffen, dass er nach seiner Verletzung topfit zurückkommt. Seine fußballerische Qualität steht hierbei außer Frage und wird unserer Mannschaft guttun.»

Weiser verpasste die zurückliegende Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Der 32-Jährige soll planmäßig zum Start der Sommervorbereitung wieder ins Training einsteigen, hieß es weiter.

«Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und werde alles dafür tun, dass wir schönen und erfolgreichen Fußball spielen. Ich freue mich, wieder vor den Fans zu spielen. Das habe ich im letzten Jahr sehr vermisst», sagte der Außenverteidiger, der bislang 123 Mal für Bremen zum Einsatz kam.