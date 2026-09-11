Nach dem 1:4 beim italienischen Erstligisten Como spricht Willi Orban Klartext. Leipzig muss am Wochenende gegen den HSV liefern, sonst droht eine Krise. Was die Mannschaft besser machen muss.

Como (dpa) – Nach dem Alptraum-Start in die Champions-League-Saison mit einer heftigen Pleite gegen Como hat RB Leipzigs Abwehrchef Willi Orban deutliche Worte gefunden. «Sie waren mindestens eine Klasse besser, gerade im Spiel mit dem Ball», sagt der Routinier kurz vor Mitternacht nach dem 1:4 beim italienischen Erstligisten. «Uns hat die Intensität und die Zweikampfhärte gefehlt. Wir waren zu jugendlich, manchmal nicht clever genug. Ohne Körperlichkeit geht es in der Champions League nicht.»

Der Anschlusstreffer zum 1:3 von Andrija Maksimovic in der 58. Minute hatte zwar nochmal für etwas Hoffnung gesorgt. Doch letztlich wurde Leipzig von Comos Offensive um Spielmacher Nico Paz und die Torschützen Martin Baturina, Tasos Douvikas sowie Assan Diao komplett dominiert. Das späte 4:1 durch Maxime Perrone sorgte letztlich auch für ein in der Höhe gerechtfertigtes Resultat.

Orban bestritt am Comer See sein 39. Spiel in der Königsklasse, ernüchternder war es selten. Man habe gesehen, was es bedeutet, aktiv mit dem Ball zu sein, eine gute Entscheidungsfindung zu haben und auch im letzten Drittel gute Pässe zu spielen, befand der 33-Jährige. «Das müssen wir uns beim Gegner abschauen.» Wie schon vor zwei Jahren startete Leipzig mit einer Niederlage in die Ligaphase, damals gelang letztlich nur ein Sieg in acht Spielen.

Sieg-Pflicht gegen den Hamburger SV

Damit es in dieser Saison kein ähnliches Fiasko wird, müssen aus dem frustrierenden Spiel in Como die richtigen Schlüsse gezogen werden. «Natürlich ist es brutal schmerzhaft. Wenn wir clever sind, können wir aus diesem Spiel viel mitnehmen», sagte Orban. Das fängt beim Pressing an, geht über den Ballbesitz und endet bei der Intensität in der Defensive. In den vergangenen beiden Pflichtspielen kassierte Leipzig sieben Gegentore.

Am Sonntag empfangen die Sachsen den Hamburger SV. «Wir müssen uns raffen», mahnte Orban. Ein Sieg gegen das ebenfalls angeschlagene Bundesliga-Schlusslicht dürfte fest eingeplant sein, alles andere für weitere Unruhe sorgen. Hoffnung machen die Rückkehr von Assan Ouédraogo und Brajan Gruda, die zunehmende Spielpraxis von Christopher Nkunku sowie der gute Auftritt von Maksimovic.