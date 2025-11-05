Einbrecherbande aufgespürt: Zwei Männer werden noch gesucht

Die Polizei konnte eine überregionale Einbrecherbande aufspüren. Sie sollen für mehr als 80 Einbrüche in Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz verantwortlich sein. Zwei Männer werden noch gesucht.

Bad Schwalbach (dpa) – Ermittler im Rheingau-Taunus-Kreis haben eine überregionale Einbrecherbande aufgedeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden mitteilten, ermitteln sie gegen sieben Männer. Sie sollen zwischen November 2024 und Juli 2025 mehr als 80 Wohnungseinbrüche in Westhessen, Bayern und Rheinland-Pfalz verübt haben.

Demnach wurden bereits im Februar drei Tatverdächtige in Offenbach festgenommen. Hierbei handelt es sich um Männer im Alter von 51, 22 und 25 Jahren. Sie wurden im Oktober verurteilt.

Zwei Tatverdächtige mit Haftbefehl gesucht

Die Ermittlungen führten laut Polizei zu vier weiteren Tatverdächtigen mit albanischer Staatsangehörigkeit aus Frankfurt. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler Diebesgut sowie Tatwerkzeug. Sie nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 27 Jahren fest, die in Untersuchungshaft sitzen.

Gegen zwei noch flüchtige Verdächtige besteht ein Haftbefehl. Neben den Taten im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet.