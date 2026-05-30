Tim Walter bleibt an Bord: Nach Zittern um den Klassenerhalt will Holstein Kiel mit neuem Schwung und alter Führung in die kommende Saison starten.

Kiel (dpa) – Tim Walter bleibt Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Wie der Club mitteilte, wird der 50-Jährige auch in der kommenden Spielzeit die Verantwortung bei den «Störchen» tragen. «Nach dieser ohne Frage schweren Saison haben wir uns in den vergangenen Tagen die Zeit für eine umfangreiche Saisonanalyse genommen», sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Als Ergebnis stehe «nun das Commitment, die erfolgreiche Zusammenarbeit in der kommenden Saison in gleicher Konstellation fortzuführen».

Walter, der bereits von 2018 bis 2019 in Kiel und danach für den VfB Stuttgart, Hamburger SV und Hull City in England tätig war, hatte Kiel Ende Februar vom freigestellten Marcel Rapp übernommen. Der Club rutschte danach zeitweise auf einen Abstiegsplatz ab, schaffte aber drei Spieltage vor dem Saisonende den Ligaverbleib und belegte schließlich Platz zwölf.

«Ich spüre von allen im Verein, den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, dem Trainer- und Funktionsteam und den Spielern großes Vertrauen und Überzeugung. Der Verein besitzt Potenzial, eine klare Idee und ein Umfeld, das nachhaltig, aber auch ambitioniert denkt», sagte Walter.