Bayer Leverkusen startet mit großen Ambitionen in die Europa League. Für Trainer Carles Martínez ist das Duell mit dem kriselnden NK Celje der erste internationale Abend auf der Bayer-Bank.

Leverkusen (dpa) - Bei Bayer Leverkusen weht wieder ein Hauch von Xabi Alonso. Der dritte Nachfolger des bei Bayer ikonisch verehrten Spaniers erinnert in seinem Auftreten immer wieder an den Meistercoach von 2024. Alonsos Landsmann Carles Martínez startet auch mit denselben hohen Ambitionen wie damals in die Europa League.

Vor dem Duell mit dem slowenischen Meister NK Celje ist klar, um was es in Leverkusen geht: Martínez soll das schaffen, was Alonso im Endspiel 2024 - dem bis dato letzten Bayer-Auftritt in der Europa League beim 0:3 gegen Atalanta Bergamo - verwehrt blieb: Den Titel zu gewinnen.

«Es ist mit Carles und dem ganzen Team natürlich ein Ziel, den Pokal in dieser Saison zu gewinnen», sagte Mittelfeldspieler Aleix Garcia vor der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und Sky). «Vor zwei Jahren waren wir kurz davor, den Titel zu gewinnen. Wir wollen es nun gewinnen», so der Spanier.

Dafür holten die Bayer-Bosse im in Deutschland zuvor kaum bekannten Martínez nach dem kurzen Missverständnis mit Alonso-Nachfolger Erik ten Hag und der enttäuschenden Amtszeit von Kasper Hjulmand wieder einen Spanier. Und der tritt teilweise auf wie Alonso. Mit viel Energie, intensiven Gesten und klaren, durchaus auch immer wieder lautstarken Kommandos lenkt der 42-Jährige das Geschehen auf dem Platz. Er wirkt wie ein Taktgeber, der das Spiel seiner Mannschaft aktiv gestalten und in jeder Phase lenken will.

Vom Jugendtrainer auf die große Bühne

Doch so groß die Parallelen zu Alonso auf den ersten Blick erscheinen mögen, so verschieden sind die Werdegänge der beiden Spanier. Alonso war als Spieler ein Weltstar und Mittelfeldstratege, Martínez spielte nie als Profi. Schon mit 16 Jahren begann er als Jugend-Trainer und machte sich neben seinem Engagement zuletzt beim FC Toulouse vor allem im Nachwuchs des FC Barcelona einen Namen.

Auch wenn die Bundesliga für den Katalanen Neuland ist, kennt der 42-Jährige die internationale Bühne bereits aus seiner Zeit beim FC Toulouse. Mit dem französischen Club erreichte er in der Europa League die K.-o.-Phase und feierte unter anderem einen spektakulären Heimsieg gegen den FC Liverpool. In Leverkusen lief sein Start mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen durchwachsen. Beim FC Augsburg gab es zuletzt ein 2:2-Unentschieden.

Bayer will Celjes Unruhe zum Europa-Start nutzen

«Wir müssen uns noch verbessern, wissen aber auch, dass wir schon vieles gut machen. Wir müssen über 90 Minuten fokussiert bleiben», sagte Garcia mit Blick auf die europäische Pokalnacht. Leverkusen geht als klarer Favorit in das Duell, zumal Gegner Celje wegen seiner sportlichen Krise kurz vor dem Auftakt den Trainer wechselte. Bayer will die Unruhe nutzen und unter Martínez mit einem Sieg in die Ligaphase starten.

Im schwarzen Sondertrikot mit dem Wappen des TSV Bayer 04 Leverkusen, das an den UEFA-Cup-Sieger von 1988 erinnert, will die Werkself den ersten Schritt auf dem Weg zum erhofften Titel machen. Vor 40 Jahren begann Leverkusens Reise im UEFA-Cup, eine Saison später folgte der bislang einzige Titel. Unter Martínez soll nun das nächste europäische Kapitel folgen – im besten Fall endet es am 26. Mai 2027 im Finale von Frankfurt.