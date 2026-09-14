Bundesligaprofis Francis Onyeka und Kennet Eichhorn erhalten die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Wer sind die Preisträgerinnen bei den Juniorinnen?

Frankfurt/Main (dpa) – Der aktuell erkrankte Shootingstar Kennet Eichhorn ist vom Deutschen Fußball-Bund mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen, der in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC Berlin für Furore sorgte, erhielt die Ehrung als bester Spieler des Jahrgangs 2009.

Bei den unter 19-Jährigen wurde Francis Onyeka vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg mit Gold ausgezeichnet. Bei den Juniorinnen vergab der DFB die Gold-Medaille an Maj Schneider (2007) vom SC Freiburg sowie an Mirja Kropp (2009) von RB Leipzig. Insgesamt wurden zwölf Nachwuchskicker und Kickerinnen ausgezeichnet.