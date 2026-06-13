Bevor er beim Rasentennisturnier auch nur einen Ball spielt, wird French-Open-Sieger Alexander Zverev in Ostwestfalen bereits geehrt. Nicht zuletzt für seine «Bedeutung für den deutschen Tennissport».

Halle/Westfalen (dpa) – Mit einer Ehrung für den French-Open-Sieger Alexander Zverev wird am Sonntag das 33. Rasentennisturnier im ostwestfälischen Halle eingeläutet. Der 29 Jahre alte Hamburger wird auf dem Centre Court für seinen ersten Grand-Slam-Triumph eine Woche zuvor in Paris sowie für seine «Bedeutung für den deutschen Tennissport» geehrt, wie der Veranstalter mitteilte.

Nach der Ehrung soll noch eine Autogrammstunde mit Zverev stattfinden. Am Wochenende finden in Halle die Qualifikationsspiele für das Hauptfeld des Turniers statt. Zum Wochenstart beginnt bei den Terra Wortmann Open dann die einwöchige Hauptrunde. Der Eintritt ist am Qualifikationswochenende frei.

Sechs Top-Ten-Spieler im 32er-Hauptfeld

Ab Montag stehen bei dem Turnier der dritthöchsten Kategorie mit Zverev (Nr. 3 der Weltrangliste), dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (Nr. 4), dem US-Amerikaner Ben Shelton (Nr. 5), dem Russen Daniil Medvedev (Nr. 8), dem US-Amerikaner Taylor Fritz (Nr. 9) und Zverevs Finalgegner in Paris, dem Italiener Flavio Cobolli (Nr. 10), sechs Top-Ten-Spieler im 32er-Starterfeld.

«Ich will hier endlich den ersten Sieg»

Zverev war bereits am Mittwoch in Halle eingetroffen, um sich auf das Turnier vorzubereiten. Bei bislang neun Teilnahmen hat er das Turnier noch nie gewinnen können. «Das Turnier ist die perfekte Wimbledon-Vorbereitung», sagte Zverev der «Bild»-Zeitung, «ich bin jetzt das zehnte Mal hier und will endlich den ersten Sieg.» Als Titelverteidiger geht der Kasache Alexander Bublik in die Turnierwoche.