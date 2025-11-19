Ehlers/Wickler im Achtelfinale der Beach-Weltmeisterschaft

Fünf deutsche Teams stehen in der Runde der 16 besten Teams. Nils Ehlers und Clemens Wickler setzen sich nach Startschwierigkeiten gegen Lettland durch und treffen nun auf Norwegens Top-Duo.

Adelaide (dpa) – Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen im Achtelfinale der Beach-Volleyball-WM. Das Hamburger Duo setzte sich im australischen Adelaide gegen die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots durch. Im ersten Satz hatten die Deutschen beim 22:20 noch einige Probleme, der zweite Durchgang ging glatt mit 21:13 an Ehlers/Wickler.

«Das war auf jeden Fall die beste Turnierleistung bisher. Im ersten Satz haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt, sind dann aber schön ruhig geblieben», sagte Wickler. Ehlers ergänzte: «Wir freuen uns aufs nächste Spiel und hauen alles weiter rein, was wir im Köcher haben.» Am Donnerstag geht es für die Silbermedaillengewinner von Paris um 7.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen das norwegische Spitzenteam Anders Mol/Christian Sörum.

Insgesamt haben fünf deutsche Duos die Runde der besten 16 Teams erreicht. Die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter benötigten nur zwei Sätze, um die etwas höher eingeschätzten Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher mit 2:0 (21:15, 21:17) zu bezwingen. Sandra Ittlinger/Anna Grüne schalteten die Tschechinnen Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova 2:1 (16:21, 21:18, 15:11) aus. Schon am Dienstag hatten sich Linda Bock/Louisa Lippmann und Melanie Paul/Lea Kunst das Weiterkommen gesichert.

Henning/Wüst scheitern an favorisierten Schweden

Paul Henning und Lui Wüst lieferten gegen die favorisierten Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson einen starken Kampf und unterlagen 21:23 und 17:21. Damit sind Henning/Wüst nach Svenja Müller und Cinja Tillmann das zweite deutsche Team, das in der ersten K.-o.-Runde ausgeschieden ist.