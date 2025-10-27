Er war Minister in zwei Bundesländern und Bürgermeister seiner Geburtsstadt Karlsruhe: Horst Rehbergers politische Karriere war lang. Nun ist der FDP-Politiker gestorben.

Berlin/Saarbrücken (dpa) – Der FDP-Politiker und ehemalige Landesminister Horst Rehberger ist gestorben. Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Er wurde 87 Jahre alt. Die politische Karriere des Juristen führte ihn in mehrere Bundesländer.

Von 1984 bis 1985 war Rehberger Wirtschaftsminister im Saarland, bis 1990 außerdem Vorsitzender der Saar-FDP. 1990 wechselte er als Wirtschaftsminister nach Sachsen-Anhalt. 1993 musste Rehberger im Zuge der sogenannten Gehälteraffäre zurücktreten, wurde juristisch später aber voll rehabilitiert. 2002 wurde er erneut Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt.

Rehberger behielt das Amt bis 2006. In dieser Zeit war er auch Stellvertreter von Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU), der von 2002 bis 2011 Regierungschef war.

Begonnen hatte Rehbergers lange politische Laufbahn 1970 mit seiner Wahl zum Bürgermeister seiner Geburtsstadt Karlsruhe.