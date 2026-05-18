Preußen Münster will sich nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga erst stabilisieren. Der Wiederaufstieg soll binnen drei Jahren gelingen. Nun hat der Verein einen neuen Trainer dafür gefunden.

Münster (dpa) – Nach dem Abstieg in die 3. Liga hat Preußen Münster Thomas Wörle als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 44-Jährige löst Alois Schwartz ab, mit dem Münster den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Mit Wörle will der SCP binnen drei Jahren zurück in die 2. Fußball-Bundesliga, das nächste Jahr soll zunächst ein Übergangsjahr werden.

«Im ersten Jahr nach einem Abstieg und mit einem neuen Trainer geht es dennoch zunächst darum, sich zu stabilisieren, die Idee des Trainers zu implementieren und ein gutes Team zu werden», sagte Sportchef Ole Kittner.

Wörle, der seine Profikarriere aus gesundheitlichen Gründen bereits mit 28 Jahren beendete, trainierte bis 2025 zuletzt den SSV Ulm. Mit den «Spatzen» war er 2023 in die 3. und ein Jahr später in die 2. Liga aufgestiegen. «Die letzten Jahre verliefen sehr erfolgreich, doch nun gilt es, den Abstieg mit all seinen Begleiterscheinungen in die richtigen Bahnen zu lenken», sagte Wörle, der von 2010 bis 2019 die Frauen des FC Bayern trainiert hatte.