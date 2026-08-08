So hat sich Magdeburg den Saisonstart nicht vorgestellt. Gegen Braunschweig gibt es die höchste Zweitliga-Heimpleite.

Magdeburg (dpa) – Eintracht Braunschweig hat sich gleich am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison mit einem Torfestival an die Tabellenspitze katapultiert. Beim 1. FC Magdeburg siegten die Niedersachsen unerwartet deutlich mit 6:1 (4:0) und sorgten dafür, dass die Negativserie des FCM Bestand hat. Noch nie konnte Magdeburg ein Auftaktspiel der 2. Liga gewinnen.

Vor 28.508 Zuschauern trafen Aaron Opoku (15.), Jan Urbich (21., 26.) und Mehmed Aydin (44., Foulstrafstoß) bereits entscheidend vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang zunächst Mateuisz Zukowski (49.) das Ehrentor, Samuel di Benedetto (50.) und Florian Flick (61.) machten den Braunschweiger Kantersieg perfekt.

Braunschweig überraschte völlig harmlose und indisponierte Gastgeber mit aggressiver Balleroberung und überfallartigen Kontern. So entstanden die ersten drei Treffer. Als dann auch noch FCM-Verteidiger Herbert Bockhorn (32.) nach einem harten Einsteigen an der Mittellinie des Feldes verwiesen wurde, war das Spiel bereits vorentschieden.

Höchste FCM-Heimniederlage in 2. Bundesliga

Zwar schöpften die Gastgeber nach einem Kontertor von Zukowski noch einmal Hoffnung, doch die wurde bereits eine Minute später zerstört. Was folgte, war ein Schaulaufen der bestens von Trainer Lars Kornetka eingestellten Gäste, während Magdeburg um Schadensbegrenzung bemüht war. Trotzdem musste der FCM die höchste Zweitliga-Heimniederlage hinnehmen. Bislang stand ein 0:5 gegen Preußen Münster von Mai 2025 an der ersten Stelle.