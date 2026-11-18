Sie sind überall zu sehen, bringen einen schnell von A nach B - und stehen sicher auf einigen Wunschzetteln von Kindern und Teens: E-Scooter. Was erlaubt ist und was Eltern sonst noch wissen sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Der kleine Motor heizt ganz schön ein, sodass aus einer gemütlichen Tretrollerfahrt ein kleines Abenteuer wird. E-Scooter sind im Trend, keine Frage. Auch bei Kindern und Jugendlichen. Gut einen Monat vor Weihnachten warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) allerdings davor, Kindern einen E-Scooter zu schenken.

«Vielen Eltern ist nicht bewusst, wie hoch das Risiko schwerer Verletzungen für Kinder auf einem E-Scooter ist», so DVR-Präsident Manfred Wirsch laut einer Mitteilung des Rates. «Im öffentlichen Straßenverkehr dürfen E-Scooter zudem erst ab 14 Jahren gefahren werden. Wir raten daher eindringlich davon ab, Kindern unter 14 Jahren einen E-Scooter zu schenken.»

Der DVR verweist dabei auf Unfalldaten des Statistischen Bundesamtes. Laut einer Auswertung des DVR kamen 2025 vier E-Scooter-Fahrende und unerlaubt Mitfahrende unter 15 Jahren bei Unfällen ums Leben. 2024 hatte es in dieser Altersgruppe noch kein Todesopfer gegeben. Auch die Zahl der Schwerverletzten stieg demnach deutlich von 121 im Jahr 2024 auf 211 im Jahr 2025. Die Zahl der Leichtverletzten erhöhte sich im selben Zeitraum von 1.160 auf 1.985. «Durchschnittlich alle vier Stunden verunglückt in Deutschland ein Mensch unter 15 Jahren auf einem E-Scooter», sagt Wirsch.

Motorische Entwicklung von Kindern spielt eine Rolle

Der DVR weist darauf hin, dass Kinder die relativ hohe Geschwindigkeit von E-Scootern auch aufgrund ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung noch nicht sicher kontrollieren können. «Das ist eine gefährliche Kombination», so Wirsch. Zudem reagieren die kleinen Räder von E-Scootern laut dem DVR «besonders empfindlich auf Schlaglöcher, Bordsteinkanten, lose Steine oder nasses Laub.» Der relativ hohe Schwerpunkt der E-Scooter erhöhe zudem die Kippgefahr des Fahrzeugs.

Wer hinfalle, dem drohten schwere Verletzungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese reichten von Schädelbasisfrakturen, Schädel-Hirn-Traumata und Hirnblutungen über Gesichtsverletzungen sowie Verletzungen an Schulter und Schlüsselbein bis hin zu inneren Verletzungen. Hinzu kämen Knochenbrüche im Rumpf sowie Verletzungen an Armen, Händen und Beinen.

E-Scooter «praktisch nirgendwo» nutzbar

«Wer Kindern unter 14 Jahren einen E-Scooter schenkt, sollte wissen, dass sie diese praktisch nirgendwo nutzen dürfen», erklärt Manfred Wirsch. Allein auf nicht öffentlich zugänglichem Privatgelände dürften Kinder E-Scooter fahren, so der DVR. Im öffentlichen Straßenverkehr, in Parks und auf Geh- und Radwegen gelte die Alterseinschränkung.

Der DVR weist zudem darauf hin, dass Kinder der Aufsichtspflicht ihrer Eltern unterliegen. Eltern, die ihren Kindern erlaubten, mit dem E-Scooter im Straßenverkehr zu fahren, könnten daher haftbar gemacht werden.

Irreführende Sicherheitsversprechen

Auch Werbung für elektrische Kinderroller sollten Eltern kritisch prüfen, heißt es vom DVR. Werbeaussagen wie «speziell für Kinder entwickelt» oder «erfüllt strenge Sicherheitsstandards» könnten den Eindruck vermitteln, die Fahrzeuge seien für jüngere Altersgruppen oder eine Teilnahme am Straßenverkehr geeignet. «Das sind alles irreführende Versprechen», so DVR-Präsident Wirsch. «Elektrische Kinderroller haben keine Betriebserlaubnis, keine Haftpflichtversicherung und damit auch kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen.»

Lieber mit dem Tretroller fahren

Weil Kinder «sichere und altersgerechte Möglichkeiten» brauchten, um motorische Fähigkeiten zu entwickeln, eigneten sich ein Fahrrad oder ein klassischer Tretroller besser, so Wirsch: «Sie fördern Gleichgewicht, Koordination und Körperbeherrschung und ermöglichen Kindern, ihre motorischen Kompetenzen Schritt für Schritt und entsprechend ihrem Entwicklungsstand auszubauen.»