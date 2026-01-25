Schalkes Star-Neuzugang Dzeko sitzt zunächst auf der Bank. Als er eingewechselt wird, liegt sein Team bereits zurück. Auch dank des Stürmers rettet Schalke noch einen Punkt.

Gelsenkirchen (dpa) – Mit Star-Neuzugang Edin Dzeko hat sich der FC Schalke 04 trotz eines Zwei-Tore-Rückstands noch einen Punkt gegen den 1. FC Kaiserslautern erkämpft. Stürmer Dzeko traf nach seiner Einwechslung in der 87. Minute erst zum Anschluss, ehe Kenan Karaman für den 2:2-Endstand sorgte (90.). Zuvor hatte Ivan Prtajin die Gäste mit einem Doppelpack in Führung gebracht (61./84.).

Schalke bleibt damit Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga, wartet aber auch nach dem zweiten Ligaspiel des Jahres auf den ersten Sieg in 2026. Die Gelsenkirchener haben 39 Punkte und damit acht Zähler mehr als Kaiserslautern auf Rang sechs.

Vor 62.077 Zuschauern in der Schalker Arena wurde Dzeko in der 67. Minute eingewechselt. Mit ihm wurde das Schalker Offensivspiel deutlich gefährlicher.