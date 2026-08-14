Mit Extra-Schichten hält sich Edin Dzeko fit für sein Comeback auf Schalke. In der neuen Bundesliga-Saison trifft der 40-Jährige auf alte Weggefährten, die heute etwa Trainer sind.

Gelsenkirchen (dpa) – Edin Dzeko ist mit 40 Jahren zurück in der Bundesliga – und trifft dabei auf ehemalige Mitspieler, die inzwischen andere Rollen im Fußball übernommen haben. «Ich sehe auch, dass manche Leute, die mit mir gespielt haben, jetzt Trainer, Sportdirektoren oder Geschäftsführer sind. Ich freue mich darauf, sie wiederzusehen», sagte der Schalke-Stürmer im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky.

Vor dem Start in die Bundesliga-Saison mit Aufsteiger FC Schalke 04 freut sich Dzeko dabei besonders auf ein Wiedersehen mit dem Münchener Coach Vincent Kompany. «Er ist mein Freund, mein Ex-Kapitän», sagte der Routinier. Auf ein Wiedersehen freut sich der Routinier besonders mit Vincent Kompany. «Er ist mein Freund, mein Ex-Kapitän», sagte Dzeko. Beide spielten vor mehr als zehn Jahren gemeinsam bei Manchester City.

Mit 40 noch Bundesliga: Dzeko setzt auf Extra-Schichten

Dass Dzeko mit 40 Jahren überhaupt noch auf höchstem Niveau spielt, ist auch das Ergebnis jahrelanger Arbeit. «Schon seit mittlerweile über zehn Jahren mache ich individuelles Training, vor und nach der Einheit, um meinen Körper auf das Mannschaftstraining vorzubereiten», erklärte der Stürmer. «20 bis 30 Minuten» verbringe zur Prävention vor und nach dem Training im Kraftraum. «Das hat mir geholfen, dass ich immer noch hier bin», betonte Dzeko.

Ganz spurlos geht das Alter allerdings auch an ihm nicht vorbei. «Aber ja, ich fühle mein Alter jetzt langsam schon ein bisschen», gab der Schalke-Routinier zu. Nach seiner Entscheidung für ein weiteres Jahr auf Schalke freut er sich nun auch darauf, dass seine Familie nachkommt. «Sie kommen in zwei Wochen. Jetzt muss ich erst einmal ein Haus finden, eine Schule für meine Kinder. Am Ende ist das Wichtigste, dass wir alle zusammen sind», verriet der 40-Jährige.