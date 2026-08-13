Fußball
Dynamo Dresden verbietet kommerzielle Stadion-Vlogs
Fans mit Smartphones
Anders als kürzlich bei der WM soll es künftig in Dresden auf den Rängen aussehen. (Archivbild)
Charlie Riedel. DPA

Private Fotos bleiben erlaubt, kommerzielle Vlogs nicht: Dynamo Dresden setzt auf Rücksicht und verweist auf Medienrechte sowie Wünsche der Fans im Stadion.

Lesezeit 1 Minute

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden hat kommerzielle Stadion-Vlogs bei Heimspielen untersagt. Das teilte der Fußball-Zweitligist in einem Schreiben an seine Fans mit. Das Filmen von Spielszenen und das Aufnehmen von Stadionbesuchen zum Zweck der kommerziellen Verwertung sei laut Stadionordnung nicht gestattet.

Zwar sind private Erinnerungsfotos und kurze Videos demnach weiter erlaubt. Insbesondere in den Blöcken K1 bis K5, dem sogenannten K-Block, bittet der Verein die Anhänger jedoch, die dort geltenden Regeln zu beachten und «sensibel sowie verantwortungsvoll» mit Smartphones und Kameras umzugehen. In diesem Bereich stehen auch die Ultras der Sachsen.

Verweis auf Medien- und Verwertungsrechte

Dynamo verwies auf die Medien- und Verwertungsrechte der TV-Partner sowie des Vereins. Bei einer Monetarisierung von Videos würden in erster Linie die jeweiligen Ersteller profitieren, während der Verein leer ausgehe.

Daneben begründete Dynamo die Einschränkung mit dem Wunsch vieler Fans, das Spiel ohne dauerhafte Kameras oder Aufnahmen in ihrer unmittelbaren Umgebung verfolgen zu können. «Rücksichtnahme und gegenseitiger Respekt sind daher wichtige Voraussetzungen für eine positive Atmosphäre auf den Rängen», hieß es weiter. Der Club kündigte zugleich an, mit den Anhängern über das Thema im Austausch bleiben zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-522582/1

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