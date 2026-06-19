Nach diversen Abgängen baut Dynamo seinen Kader neu auf. Der dritte Zugang der Dresdener ist ein routinierter Zweitliga-Spieler.

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden vermeldet den dritten Neuzugang. Vom Ligarivalen Karlsruher SC wechselt Nicolai Rapp an die Elbe. Der defensive Mittelfeldspieler kommt Ablösefrei und soll die Lücke schließen, die der Wechsel von Kofi Amoako zum Hamburger SV aufgetan hat. Vor Rapp hatte Dynamo bereits Brooklyn Ezeh von Hannover 96 sowie Kaan Inanoglu von Eintracht Frankfurt unter Vertrag genommen. Über die Laufzeiten der Kontrakte machte der Verein keine Angaben.

«Nicolai kennt die Liga extrem gut und kann einer Mannschaft mit seiner Spielweise die nötige Stabilität verleihen und darüber hinaus auch offensiv immer wieder wichtige Impulse für den Spielaufbau setzen», sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

Der in Heidelberg geborene Rapp wurde im Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet. Zweitliga-Erfahrung sammelte er bei der SpVgg Greuther Fürth, dem FC Erzgebirge Aue, dem 1. FC Union Berlin sowie bei Darmstadt 98. Für Werder Bremen absolvierte er zudem seine ersten Bundesliga-Partien. Nach einer Leihe zum 1. FC Kaiserslautern spielte er seit 2024 für den KSC. Insgesamt absolvierte der 29-Jährige neun Bundesliga-Partien sowie 211 Spiele in der 2. Bundesliga.