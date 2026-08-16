Unterstützung in Form von Regen können Monschau und Hürtgenwald bei der Brandbekämpfung zunächst nicht erwarten. Der DWD rechnet heute nicht mit Niederschlägen.

Monschau/Hürtgenwald (dpa) - Brandbekämpfer in den nordrhein-westfälischen Stadt Monschau und Hürtgenwald können heute laut Deutschem Wetterdienst nicht mit Regen als Unterstützung rechnen. Es werde keinen Niederschlag geben, der Wind dort aber schwach bis mäßig - also recht günstig - ausfallen, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes.

Die Feuerfront im belgischen Hohen Venn nähert sich der deutschen Grenze, die Stadt Monschau hat rund 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Ortsteile Kalterherberg und Mützenich vorsorglich gebeten, sich auf eine Evakuierung einzustellen. Monschau liegt rund zwei Kilometer von der Grenze entfernt.

Im rund 20 Kilometer entfernten Hürtgenwald in der Eifel entspannt sich die Lage zwar, der Einsatz gegen das Feuer dauert aber an, auch hier würde Niederschlag helfen. Laut Deutschem Wetterdienst könnte es in der Nacht zu Montag oder am Vormittag in der Eifel leichten Regen geben, die Modelle seien hier aber noch nicht eindeutig.