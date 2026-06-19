Am Wochenende werden extreme Temperaturen erwartet. Die Veranstalter von großen Sportereignissen in Berlin und Brandenburg haben bereits Hitzemaßnahmen getroffen.

Berlin (dpa) – Die Veranstalter großer Sportereignisse in Berlin und Brandenburg haben frühzeitig Maßnahmen für die erwarteten extremen Temperaturen am Wochenende ergriffen. Sowohl beim Deutschen Tourenwagen Master (DTM) am Lausitzring als auch beim WTA-Tennis-Turnier in Berlin-Grunewald werden Zuschauer, Aktive und deren Helfer im Kampf gegen Dehydrierung oder Kreislaufkollapse unterstützt.

«Bei der DTM werden seit Jahren kostenlose Wasserspender im Fahrerlager und für Zuschauer bereitgestellt», sagte Oliver Runschke, Kommunikationsleiter der DTM, der Deutschen Presseagentur. Insgesamt 60 Wasserspender werden auf dem Gelände verteilt, damit die Zuschauer ihre Wasservorräte auffüllen können.

Zudem hebt die DTM die Beschränkung bei der Mitnahme von nicht-alkoholischen Getränken in Kunststoffbehältern auf. «Es werden also auch Zuschauer mit Fünf-Liter-Kanistern eingelassen», sagte Runschke. Angesichts der aufgestellten Wasserspender wäre die Mitnahme solch großer Behälter aber nur bedingt sinnvoll.

Cool-Down-Zone am See

Beim Tennis-Turnier der Damen an der Hundekehle haben die Veranstalter eine sogenannte Cool-Down-Zone eingerichtet, wie Pressesprecher Claus Frömming sagte. An einem gelöcherten Wasserschlauch können sich die Zuschauer am Seeeingang erfrischen.

Zudem gibt es Schattenplätze im Public Village sowie auch natürliche Schattenplätze durch die Bäume am See. Den Spielerinnen steht in den Spielpausen eine Schirmträgerin zur Verfügung, um ein wenig Schatten zu spenden.