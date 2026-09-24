Drohung auf Internetplattform
Drohung an Saar-Uni: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Polizei Symbolbild
Die Polizei ermittelt wegen einer Bedrohung auf einer Internetplattform. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Nach einer Bedrohungslage an der Saar-Uni hatte die Polizei stundenlang den Campus abgesucht. Der Tatverdächtige ist nun in Nordrhein-Westfalen gefasst worden.

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Saarbrücken (dpa) – Ein 37-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat mit einer Drohung auf einer Internetplattform einen größeren Polizeieinsatz an der Universität des Saarlandes ausgelöst. Gegen ihn werde wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten ermittelt, teilte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken mit.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen die Behörden nicht von einer ernsthaften Bedrohungslage aus. Die Polizei hatte den Campus in Saarbrücken am Mittwoch mehrere Stunden lang durchsucht. Anlass war nach Angaben der Polizei die mögliche Sichtung des Tatverdächtigen auf dem Gelände.

Zuvor soll es eine Drohung gegen Beschäftigte der Universität gegeben haben. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:260924-930-737221/1

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