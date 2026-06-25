Mehr als drei Monate nach dem letzten DEL-Spiel Dresdens ist der Abstieg der Sachsen endgültig besiegelt. Der letzte Funken Hoffnung schwand durch die Lizenzierung der DEL-Clubs.

Neuss (dpa) – Der Abstieg der Dresdner Eislöwen aus der Deutschen Eishockey Liga steht mehr als drei Monate nach dem Ende der Hauptrunde endgültig fest. Da alle sportlich qualifizierten Clubs die Lizenz für die kommende Saison erhalten, muss der Hauptrunden-Letzte Dresden zurück in die DEL2. Die Sachsen waren erst ein Jahr zuvor erstmals in die DEL aufgestiegen.

Die DEL-Rückkehr von Aufsteiger Krefeld Pinguine hatte die DEL bereits zuvor bestätigt. Nun bekamen auch die übrigen 13 Clubs das wirtschaftliche Go für die kommende Spielzeit, die im September startet. Der Spielplan soll an diesem Freitag veröffentlicht werden.