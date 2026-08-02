Lars Bünning schwebte nach einer plötzlichen Hirnblutung in Lebensgefahr. Nun wendet er sich per Videobotschaft an die Fans und spricht von den «schwierigsten Wochen» seines Lebens.

Dresden (dpa) – Rund zwei Monate nach seiner lebensbedrohlichen Hirnblutung und einer Notoperation hat sich Fußballprofi Lars Bünning von Zweitligist Dynamo Dresden erstmals öffentlich an die Fans gewandt. «Die letzten Wochen waren die wahrscheinlich schwierigsten Wochen in meinem ganzen Leben bisher. Umso schöner war es für meine Familie und mich, zu sehen, dass ihr alle diesen Kampf zurück ins Leben mit mir gemeinsam führt», sagte der Innenverteidiger auf Instagram.

Die Video-Botschaft wurde auch am Samstag im Rahmen der Mannschaftspräsentation im Rudolf-Harbig-Stadion abgespielt. «Meine Reha läuft sehr gut, ich mache jeden Tag Fortschritte und darf bald nach Dresden zurückkehren. Ich freue mich unfassbar darauf, euch alle im Stadion zu treffen und gemeinsam Dynamo-Siege feiern zu können», sagte der 28-Jährige weiter.

Die Worte lösten bei Teamkollegen, Fans und Spielern anderer Clubs große Emotionen aus. Terrence Boyd, Stürmer von Waldhof Mannheim und ehemaliger Mitspieler Bünnings in Kaiserslautern, kommentierte: «Wir lieben Dich, Lars Bünning!»

Kapitän Hauptmann: «Video-Botschaft von Lars war das Wichtigste»

Der Defensivspieler hatte die Hirnblutung wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel erlitten. Sie war nach Angaben des Vereins spontan und ohne äußere Einwirkung aufgetreten. Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther sprach damals von einem «absoluten Schockmoment», in dem der Fußball vollkommen in den Hintergrund gerate.

Umso größer war die Erleichterung, als am Samstag die Video-Botschaft des Verteidigers auf der Anzeigentafel gezeigt wurde. Seit Beginn der Vorbereitung war die Mannschaft bei den Testspielen mit Bünnings Konterfei und den Worten «Gemeinsam kämpfen!» auf dem Trikotärmel aufgelaufen.

«Die Video-Botschaft von Lars war das Wichtigste heute. Das war wirklich sehr speziell und hat uns ein gutes Gefühl gegeben», zitierte die «Bild»-Zeitung Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann. Trainer Thomas Stamm erklärte: «Es war wichtig, dass alle jetzt mal auf einen gewissen Stand mitgenommen worden sind. Wir wollten aber, dass die Familie mit Lars gemeinsam entscheidet, wann das ist.»