Drei Leichen in Stuttgarter Wohnhaus entdeckt

In Stuttgart werden drei Tote gefunden. Wer sind die Opfer? Was ist passiert? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Stuttgart (dpa) – Schrecklicher Fund in Stuttgart: In einem Wohnhaus im Stadtteil Feuerbach sind nach Angaben der Polizei drei Leichen entdeckt worden. Die Hintergründe seien derzeit noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin. Auch ist bislang nicht bekannt, um wen es sich bei den Toten handelt.

Feuerbach liegt im Nordwesten Stuttgarts und zählt zu den ältesten eingemeindeten Stadtteilen der Landeshauptstadt. Früher stark industriell geprägt, hat sich das Viertel in den vergangenen Jahren zu einem vielfältigen Wohn- und Wirtschaftsstandort entwickelt.