Der Chef des deutschen Rekordmeisters spricht über die Finanzlage des Rekordmeisters - auch im Vergleich zur internationalen Konkurrenz.

München (dpa) – Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wehrt sich gegen die Behauptung, der deutsche Fußball-Rekordmeister könne sich keine Wunschspieler mehr leisten. «Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen. Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut», sagte der 58-Jährige in der «Welt am Sonntag»: «Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können – ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht die DNA des FC Bayern.»

Zuletzt hatten die Bayern im Werben um des Ex-Leverkusener Florian Wirtz (jetzt FC Liverpool) und des Ex-Stuttgarter Nick Woltemade (Newcastle United) den Kürzeren gezogen.

Dreesen wies darauf hin, dass die internationale Konkurrenz gerade in der Premier League durch die TV-Gelder finanziell deutliche Vorteile hätte. «Der Tabellenletzte der englischen Liga hat mit 125 Millionen Euro 60 Millionen mehr Medien-Einnahmen als wir. Liverpool hat 200, der FC Barcelona und Real Madrid jeweils 160», sagte Dreesen.