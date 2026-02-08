Olympisches Eishockey-Turnier
Draisaitl offen für Karriereende bei Kölner Haien
Leon Draisaitl
Leon Draisaitl
Leon Draisaitl kann sich vorstellen, in seiner Heimatstadt die letzten Eishockeyspiele seiner einmaligen Laufbahn zu machen. Aber nur bei einem ganz besonderen Club.

Mailand (dpa) – Superstar Leon Draisaitl kann sich ein Karriereende bei seinem Herzensclub Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga gut vorstellen. «Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall», sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers im ZDF-Sportstudio. Der 30 Jahre alte Weltklassespieler will zwar «noch ein paar Jahre» in der nordamerikanischen NHL spielen. «Wenn der Körper dann mitspielt und ich da Bock drauf habe, dann könnte ich mir das schon vorstellen», sagte Draisaitl weiter.

Bereits sein Vater Peter war als Spieler und Trainer einst für die Haie aktiv. Leon Draisaitl ist gebürtiger Kölner und Fan der Haie sowie vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. In den vergangenen Jahren hatte er in der NHL-freien Zeit immer mal wieder bei den Haien mittrainiert, um sich fit zu halten.

