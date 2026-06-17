Für Alexander Zverev und seinen Doppelpartner Marcelo Melo ist in Halle im Viertelfinale Schluss. Auch zwei weitere Duos mit deutscher Beteiligung scheiden früh aus.

Halle/Westfalen (dpa) - French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Rasenturnier im westfälischen Halle im Doppel mit seinem Kumpel Marcelo Melo ausgeschieden. Das deutsch-brasilianische Duo verlor im Vielfinale mit 6:7 (5:7), 3:6 gegen den Italiener Flavio Cobolli und den US-Amerikaner Ben Shelton. Im Aufeinandertreffen mit seinem italienischen Finalgegner von Paris unterlagen Zverev und Melo nach 1:15 Stunden Spielzeit.

Auch zwei weitere Duos mit deutscher Beteiligung mussten sich am dritten Turniertag des Rasenturniers in Ostwestfalen aus dem Teilnehmerfeld verabschieden. Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz haben zum Auftakt in die Rasensaison überraschend ihr erstes Spiel verloren. Gegen die Qualifikanten John Peers und Robert Galloway zogen die Deutschen in zwei Tiebreaks den Kürzeren und unterlagen mit 6:7 (3:7), 6:7 (8:10).

Altmaier im Viertelfinale

Ende im Achtelfinale ist auch für die Titelgewinner vom Stuttgarter Weissenhof: Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff konnten ihre gute Form aus Stuttgart nicht bestätigen. Die überraschenden Turniersieger vom Weissenhof verloren ihr Auftaktmatch gegen das hoch gesetzte US-Doppel James Tracy und Robert Cash mit 3:6, 5:7.

Im Einzelwettbewerb hat der Kempener Daniel Altmaier das Viertelfinale erreicht. Gegen den Polen Hubert Hurkacz gewann der 27-Jährige in einer umkämpften Partie in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 7:5. Altmaier sicherte sich ein spätes Break im dritten Satz und verwandelte seinen ersten Matchball nach 2:03 Stunden Spielzeit.