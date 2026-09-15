Zwei Monate vor Ablauf seiner vierjährigen Doping-Sperre trainiert Mario Vuskovic erstmals wieder beim Hamburger SV. Der Rahmen ist außergewöhnlich.

Hamburg (dpa) – Mario Vuskovic ist zurück beim Hamburger SV. Zwei Monate vor Ablauf seiner vierjährigen Sperre wegen Dopings nahm der 24-Jährige erstmals wieder am Mannschafts-Training des Fußball-Bundesligisten teil. Wegen des großen Interesses hatte der Verein die Übungseinheit unter Trainer Merlin Polzin in das Volksparkstadion verlegt.

Vor zahlreichen Medienvertretern, etwa 6.000 Fans auf der Nordtribüne und ehemaligen Teamkollegen betrat Vuskovic um 15.17 Uhr unter Jubel und Beifall den Rasen. Seit dem 15. November 2022 hatte der Innenverteidiger nicht mehr mittrainieren dürfen, nachdem bei einer Trainingskontrolle im September zuvor die verbotene Substanz Erythropoetin (Epo) im Urin des Kroaten nachgewiesen worden war. Er beteuert bis heute seine Unschuld.

Der Fall des Kroaten hatte den Verein, die Mannschaft und die Anhängerschaft emotionalisiert. Die Strafe wurde von vielen als ungerecht oder unangemessen empfunden. Bundesweit löste er Debatten unter anderem über Zuverlässigkeit der Nachweismethode aus. Seine Spielsperre endet am 15. November.