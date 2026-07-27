Der Poker um Diomande wird immer irrer. Transferexperte Romano verkündet einen Wechsel. Laut RB Leipzig ist noch nichts perfekt. Der Ivorer absolviert in der Leipziger Akademie gerade Leistungstests.

Leipzig (dpa) – Shootingstar Yan Diomande ist wie von RB Leipzig erwartet mit den anderen WM-Spielern am Montagmorgen in der Trainingsakademie erschienen. Der 19 Jahre alte Ivorer absolvierte mit den WM-Rückkehrern wie David Raum die obligatorischen Leistungstests beim Fußball-Bundesligisten, auch wenn für den Ivorer und seine Berater der Wechsel zu Real Madrid perfekt sein soll. Das berichtet auch Transfer-Experte Fabrizio Romano. Nach dpa-Informationen ist bei RB Leipzig allerdings noch nichts geklärt, viele Details sollen noch offen sein.

Diomande soll für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Traditionsclub Real Madrid wechseln und dort einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben. Eine Bestätigung der beiden Clubs gibt es nicht. Leipzig wollte den Flügelflitzer mindestens noch eine weitere Saison halten. Schon während der WM hatte der Club ein Angebot vom FC Liverpool in Höhe von 100 Millionen Euro Ablöse abgelehnt. Auch die erste Real-Offerte in dieser Höhe wurde abgewiesen.

Paris kritisiert Ablöse und Gehaltsforderungen

Die Berater von Diomande, Roc Nation Sports, ließen nicht locker. Sie streben eine schnelle Einigung an, nachdem sie den Spieler auch bei Paris Saint-Germain angeboten hatten. Berichten zufolge einigte man sich auf die Konditionen eines Vertrags bis 2031. Sonntagabend stieg PSG dann verärgert aus dem Poker aus. «Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismäßig», hieß es in einer Stellungnahme. Nun ist Real das (einzige) Ziel.

Zuletzt zeichnete sich ab, dass der zweimalige DFB-Pokalsieger bei einem Angebot von mindestens 120 Millionen Euro Ablöse von seiner Linie abweichen und Diomande ziehen lassen werde. Zu verlockend ist die Gewinnmarge für einen Teenager, der vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganés nach Leipzig gekommen war.

Diomande würde damit zum Rekordtransfer der Sachsen werden. Bislang galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) als teuerster Abgang der Club-Geschichte. Im Vorjahr war Benjamin Sesko für rund 76 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.

Diomande wäre zugleich auch der teuerste Transfer eines afrikanischen Spielers. Bisher lag die Bestmarke beim Ivorer Nicolas Pépé, der 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Lille zu Arsenal wechselte.