In der vorigen Saison sind die Partien Fürth gegen Magdeburg irre Fußballspiele, in denen sich jeweils das Auswärtsteam 5:4 durchsetzt. Diesmal geht es normaler zu.

Fürth (dpa/lby) – Nach zwei verrückten 4:5-Partien in der Vorsaison haben sich die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Magdeburg unspektakulärer mit 1:1 (1:1) getrennt. Die Gäste gingen früh durch Emmanuel Iyoha in Führung (5. Minute), Omar Sillah (22.) glich für die Hausherren im Stadion am Ronhof aus.

Durch das Remis verpasste es der FCM, zumindest vorläufig auf den dritten Tabellenrang der 2. Fußball-Bundesliga zu springen und ist nun Fünfter. Die Franken (10.) schafften es nicht in die obere Hälfte des Klassements; ihnen droht am Wochenende sogar ein Abrutschen in die Nähe der Abstiegszone.

Hauptdarsteller zwischen den Pfosten

Sowohl Fürth-Coach Heiko Vogel als auch Magdeburgs Trainer Petrik Sander hatten sich unaufgeregtere Partien gewünscht als vorige Saison. Iyohas frühes Tor ließ erneut ein Fußball-Spektakel erahnen. Magdeburg war reifer und klarer im Spielaufbau. Das änderte sich nach dem Ausgleich von Sillah, der zunächst wegen Abseits abgepfiffen, nach VAR-Überprüfung aber anerkannt wurde.

Vor 11.491 Zuschauern wurden die Torhüter zu den Protagonisten des Abends: Fürths Florian Hellstern parierte gegen Mateusz Zukowski (38./75.), Iyoha (65.) und Richmond Tachie (78.) teils aus kurzer Distanz. Auch Magdeburgs Dominik Reimann zeigte eine starke Partie und vereitelte unter anderem gegen Sillah (46.) und den wieder genesenen Shinta Appelkamp (56.) weitere Gegentore.