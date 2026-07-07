Der Verein wurde 2021 in Mittelhessen gegründet. Der Zustrom ist gewaltig. Frauen unterstützen sich gegenseitig in einer männerdominierten Fachrichtung.

Marburg (dpa) – Das Medizinerinnen-Netzwerk «Die Chirurginnen e.V.» wächst rasant. Der 2021 in Mittelhessen gegründete Verein, der Frauen in der männerdominierten Fachrichtung unterstützt, hat eigenen Angaben nach inzwischen mehr 3.000 Mitglieder. Damit haben «Die Chirurginnen» mehr Mitglieder als der Deutsche Ärztinnenbund, der immerhin schon mehr als 100 Jahre alt ist und Verbandsangaben zufolge 2.500 Mitglieder zählt.

Zur Jahresmitte hatten «Die Chirurginnen» in Rheinland-Pfalz 257 und in Hessen 269 Mitglieder.

«Die große Resonanz auf unser Netzwerk zeigt, wie wichtig Austausch, gegenseitige Unterstützung und ein respektvolles Miteinander in der Chirurgie sind», sagte eine Sprecherin. «Gemeinsam wollen wir die Sichtbarkeit von Frauen in unserer Branche steigern und auf mehr Frauen in Führungspositionen in der Chirurgie hinwirken.»

Wie der Marburger Bund anlässlich des Weltfrauentags berichtete, ist der Frauenanteil in den einzelnen medizinischen Fachrichtungen sehr unterschiedlich: «Während in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe über 70 Prozent Ärztinnen tätig sind, liegt ihr Anteil in der Chirurgie bei nur etwa 24 Prozent.» Besonders auffällig ist die Ungleichverteilung in Führungspositionen, so der Berufsverband für angestellte Ärztinnen und Ärzte.