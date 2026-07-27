Eine Woche nach dem offiziellen Vorbereitungsstart ist der Urlaub für weitere Bayern-Stars vorbei. Bis der Kader von Kompany komplett ist, dauert es aber noch länger.

München (dpa) – Knapp einen Monat nach der großen WM-Enttäuschung sind die deutschen Fußball-Nationalspieler des FC Bayern München in die Vorbereitung gestartet. Eine Woche nach dem offiziellen Trainingsstart standen bei Joshua Kimmich, Manuel Neuer & Co. die Untersuchungen im Krankenhaus Barmherzige Brüder nahe des Nymphenburger Schlosses an.

Danach folgten weitere Tests am Club-Gelände an der Säbener Straße. Die deutsche Nationalmannschaft war bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale Ende Juni gegen Paraguay im Elfmeterschießen gescheitert.

Nicht nur DFB-Stars starten in Vorbereitung

Laut «Bild», die Fotos von den WM-Fahrern veröffentlichte, ging es am Montag auch für den Japaner Hiroki Ito und den Südkoreaner Minjae Kim wieder los. Auch für Kanadas Kapitän Alphonso Davies und den Senegalesen Bara Ndiaye standen laut dem Bericht die Untersuchungen an. Die WM-Fahrer sollen nach den Untersuchungen im Trainingslager am Tegernsee erste Einheiten absolvieren. Dort wird auch der von Eintracht Frankfurt für rund 50 Millionen Euro neu verpflichtete Nathaniel Brown erwartet. Neben ersten Einheiten steht auch ein Testspiel gegen den Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern am Donnerstag (18.00 Uhr) an.

Trainer Vincent Kompany muss aber noch einige Zeit warten, bis sein Starensemble komplett ist. Als letzte Profis kehren Englands Teamkapitän Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano ins Training zurück. Das Trio war vor einer Woche noch im Spiel um Platz drei im Einsatz – es stößt erst nach der Asien-Tour der Münchner zum Kompany-Kader. Die Teamkollegen brechen am 1. August nach Südkorea und Hongkong auf. Dann sollen auch die weiteren WM-Teilnehmer Konrad Laimer (Österreich), Luis Díaz (Kolumbien) und Josip Stanisic (Kroatien) zum Team stoßen.

Was wird aus Leihrückkehrern?

Offen ist, wie lange die Leihrückkehrer João Palhinha (zuletzt Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (zuletzt Galatasaray Istanbul) noch in der Sommer-Vorbereitung bei Kompany schwitzen. Für sie sollen ebenso wie für Bryan Zaragoza (zuletzt AS Rom) neue Clubs gefunden werden. Wenn am 22. August das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund ansteht, werden sie nicht mehr im Kader erwartet.