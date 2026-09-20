Fußball-Bundesliga
DFB-Nominierter Gruda in Leverkusen verletzt ausgewechselt
Brajan Gruda
Nationalspieler Brajan Gruda musste bei der Auswärtspartie in Leverkusen verletzt ausgewechselt werden. (Archivbild)
Jan Woitas. DPA

Leipzigs Gruda wurde von Bundestrainer Klopp in den Kader für die Nations-League-Partien gegen Serbien und Griechenland berufen. In Leverkusen muss der 22-Jährige nun verletzt ausgewechselt werden.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Nationalspieler Brajan Gruda musste bei der Auswärtspartie von RB Leipzig bei Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Der kürzlich von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Partien nominierte Gruda verließ in der 26. Minute das Feld. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schien Probleme an der Bauchmuskulatur rechts oberhalb der Hüfte zu haben.

Gruda wurde von Neu-Bundestrainer Klopp für die Partie gegen Serbien am 1. Oktober und das zweite Aufeinandertreffen mit Griechenland am 4. Oktober in den DFB-Kader berufen.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-715006/1

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