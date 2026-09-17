Schalke-Profi Soufiane El-Faouzi steht im Kader Marokkos für die Afrika-Cup-Qualifikation. Ein Einsatz dort könnte seine Zukunft im deutschen Nationalteam endgültig ausschließen.

Gelsenkirchen (dpa) – Der Schalker Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi hat sich offenbar endgültig für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden. Der 24-Jährige, der die deutsche und die marokkanische Staatsangehörigkeit besitzt, steht in Marokkos Aufgebot für die Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup. Im Mai hatte El-Faouzi bereits im Test gegen Burundi (5:0) für Marokko gespielt, war für die Weltmeisterschaft jedoch nicht berücksichtigt worden.

Kommt der gebürtige Siegener gegen Gabun (25. September) oder Lesotho (29. September) zum Einsatz, wäre ein späterer Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft ausgeschlossen. Vor der DFB-Kadernominierung von Jürgen Klopp war El-Faouzi als möglicher Überraschungskandidat gehandelt worden. Seit seinem Wechsel zum FC Schalke im Sommer 2025 hat er sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.