Die Deutschland Tour lockt internationale und deutsche Profis nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die ganz großen Namen fehlen allerdings. Das erwartet die Radfans.

Bad Orb (dpa) – Die ganz großen Rad-Superstars fehlen – und auch der noch verletzte deutsche Star Florian Lipowitz wird bei der Deutschland Tour nicht beginnen. Vom 19. bis 23. August gehen aber mehrere internationale Radprofis bei der größten deutschen Rundfahrt an den Start, die in diesem Jahr durch Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führt.

Wo findet die Tour statt?

Der Prolog und die vier Etappen bei der 40. D-Tour werden allesamt im Südwesten der Republik ausgetragen. Beim Auftakt steht ein 2,6 Kilometer langer Prolog im hessischen Bad Orb an, bei dem die Fahrer im Rennen gegen die Uhr antreten. Danach folgen eine leicht wellige erste Etappe im Klassiker-Stil nach Schwäbisch Hall.

Die zweite Etappe führt von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich, das dritte Teilstück führt die Radprofis in einem hügeligen Auf und Ab von Herxheim nach Bad Dürkheim. Am Sonntag endet die Rundfahrt mit einer 156 Kilometer langen Etappe mit Start und Ziel in Heilbronn.

Warum fehlen die großen Topstars?

Der wohl bekannteste internationale Starter ist der Mexikaner Isaac del Toro, Drittplatzierter der diesjährigen Tour de France. Auch sein deutscher Teamkollege Nils Politt ist dabei. Beide fahren für das Team um Superstar Tadej Pogacar.

Im Gegensatz zu den großen Rundfahrten wie der Tour de France oder der am 22. August beginnenden Vuelta gehört die Deutschland Tour nicht zur World Tour. Entsprechend ist die Anziehungskraft für große Namen wie Olympiasieger Remco Evenepoel überschaubar. Pogacar ist ohnehin kein Thema, da der Weltmeister ab Samstag bei der Spanien-Rundfahrt eine der wenigen Lücken in seiner Siegerliste schließen will. Jonas Vingegaard hat nach seinem Tour-Sturz die Saison bereits beendet.

Welche deutschen Profis sind dabei?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr fehlt auch der deutsche Star Florian Lipowitz. Der Schwabe, der 2025 sensationell den dritten Gesamtrang bei der Tour de France feierte, ist nach seinem schweren Sturz samt Schlüsselbeinbruch noch bei keinem Rennen wieder auf das Rad gestiegen.

Der Routinier und frühere Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb wird dabei sein. Nach der D-Tour soll aber noch nicht das Karriere-Ende folgen. «Der Fokus liegt auf dem Frühjahr mit den Klassikern, dann schauen wir mal weiter», sagte der 37-Jährige zuletzt der «Rheinpfalz».

Zudem stehen der zweimalige Paris-Nizza-Gesamtsieger Maximilian Schachmann und der deutsche Sprinter Phil Bauhaus auf der Startliste. Auch ein deutsches Team – unter anderem mit Georg Zimmermann und Jonas Rutsch – ist gemeldet.

Wie endete die D-Tour im vergangenen Jahr?

2025 gewann der Norweger Søren Wærenskjold. Ein deutscher Gesamtsieg liegt schon fünf Jahre zurück. 2021 triumphierte der Kölner Politt. Er sorgte damals auch für den letztmaligen deutschen Etappensieg.

Wo wird die Tour übertragen?

Der Prolog wird live im Hessischen Rundfunk und auf sportschau.de übertragen. Die erste und dritte Etappe laufen in der ARD, die zweite und vierte im ZDF. Eurosport überträgt die Tour ebenfalls.

Wie viel bekommt der Gewinner?

Für den Gesamtsieg gibt es ein Preisgeld von 8.135 Euro. Zum Vergleich: der Tour-de-France-Champion kassiert 500.000 Euro.