Ein Podestplatz in der Mixed-Staffel ist für die Auswahl der DTU beim Heimrennen in Hamburg das Minimalziel. Doch schon nach der Hälfte des Rennens ist klar, dass es dafür nicht reichen wird.

Hamburg (dpa) – Die deutsche Staffel hat bei der Mixed-WM in Hamburg die angestrebte Medaille deutlich verpasst. Lisa Tertsch, Valentin Wernz, Franka Rust und Tim Hellwig beendeten den Wettkampf Titel mit 1:17 Minuten Rückstand auf das siegreiche französische Quartett (1:18:37 Stunden) auf dem fünften Rang. Silber gewann Ungarn (+ 4 Sekunden). Danach folgte Großbritannien (+ 13 Sekunden).

Im DTU-Team war Tertsch an Position eins gesetzt gewesen. Sie übernahm zum Ende der Laufstrecke die Führung und schickte Valentin Wernz mit knappem Vorsprung in den zweiten Abschnitt. Der Tuttlinger konnte das hohe Tempo der Mitfavoriten auf seinem Laufabschnitt jedoch nicht mitgehen und übergab als Vierter auf Franka Rust, die anschließend weiter an Boden verlor.

Schlussläufer Hellwig nahm den letzten Abschnitt schließlich mit fast 40 Sekunden Rückstand auf die vier an der Spitze liegenden Teams auf.

Grund zur Freude hatte das deutsche Team dagegen am Samstag in den Einzelrennen der WM-Serie gehabt. Tertsch war im Sprintrennen der Frauen Zweite geworden. Bei den Männern erreichte Henry Graf das Ziel als Dritter und stand damit zum ersten Mal bei einem WM-Einzelrennen in der Hansestadt mit auf dem Siegerpodest.