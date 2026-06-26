Keine Einbruchsspuren, aber schwere Verletzungen: Was steckt hinter dem Tod der Berlinerin am berühmten Wiener Naschmarkt? Die Ermittler konzentrieren sich auf das persönliche Umfeld der Frau.

Wien (dpa) – Eine 70-jährige Deutsche ist in ihrer Wohnung in Wien mutmaßlich getötet worden. Die leblose Frau war mit schweren Verletzungen von Freunden gefunden worden, wie es von der Polizei in der österreichischen Hauptstadt hieß. Mordermittlungen seien eingeleitet worden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stammte die Frau aus Berlin. Sie lebte nach Angaben der Polizei im Szene- und Tourismusviertel am Wiener Naschmarkt. Die Ermittlungen konzentrierten sich unter anderem auf ihr persönliches Umfeld und auf einen Mitbewohner der Frau, hieß es von der Polizei. Einbruchspuren seien nicht gefunden worden.