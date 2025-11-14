Deutsche Duos starten erfolgreich in Beach-WM in Adelaide

Der Auftakt in die Beach-Volleyball-WM ist aus deutscher Sicht gelungen. Vier Spiele, vier Siege klingen gut. Doch die deutschen Paare mussten für ihre Erfolge sehr kämpfen.

Adelaide (dpa) – Die deutschen Beach-Volleyball-Teams sind erfolgreich in die WM im australischen Adelaide gestartet. Die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter vom FC St. Pauli setzten sich in ihrem ersten Spiel der Vorrunde gegen das österreichische Duo Christoph Dressler/Philipp Waller in zwei umkämpften Sätzen mit 21:19, 21:19 durch.

«Ich habe mit gar nichts gerechnet, wir wollten Spaß haben auf dem Court, das ist uns gelungen. Und meistens ist es ja so, dass man gut spielt, wenn man Spaß hat», sagte Pfretzschner.

Zuvor hatten Paul Henning und Lui Wüst gegen die Argentinier Amieva Bautista und Bueno Torres Maciel an ihre Grenzen gehen müssen, um nach einem Satzrückstand noch zu gewinnen. Vor allem der zweite Satz wurde zum Krimi. Am Ende siegte das Duo mit 15:21, 31:29, 19:17. «Es war unglaublich, ich bin so fertig», meinte Henning. Dem NDR sagte er: «Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Match gespielt.»

Deutsche Frauen ebenfalls mit gutem Auftakt

Auch die deutschen Frauen-Teams waren am ersten WM-Tag erfolgreich. Melanie Paul und Lea Kunst verloren gegen die Schweizerinnen Annique Niederhausen und Leona Leona den ersten Satz, drehten die Partie aber noch und gewannen mit 11:21, 21:18, 15:11. Anna Grüne und Sandra Ittlinger kamen gegen die Französinnen Alexia Richard und Lezana Placette zu einem knappen 21:19, 22:20.

Die EM-Dritten Cinja Tillmann und Svenja Müller starten ebenso wie die Olympia-Zweiten Clemens Wickler und Nils Ehlers erst am zweiten Tag in die WM. Insgesamt sind in Adelaide drei deutsche Männer- und vier Frauen-Teams am Start.

Norwegisches Familien-Duell

Das erste Spiel der Gruppe B geriet zu einem norwegischen Familientreffen. In dem Duell traf Hendrik Mol (31) auf seine Brüder Markus Mol (23) und Adrian Mol (21). Hendrik Mol spielte dabei an der Seite seines Cousins Mathias Berntsen (29) und gewann gegen seine jüngeren Brüder mit 24:22, 21:15. Trainiert werden die Mol-Brüder von ihren Eltern.

Der erfolgreichste der Mol-Sprösslinge kam zum WM-Auftakt zu einem ungefährdeten Erfolg. Anders Mol (28) besiegte mit seinem Partner Christian Sørum (29) die Uruguayer Hans Hannibal und Nicolás Llambías mit 21:17, 21:16. Die Olympiasieger von 2021, Weltmeister von 2022 und Olympia-Dritten von 2024 zählen in Adelaide erneut zu den Titelfavoriten.