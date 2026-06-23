Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft will ihre sportlichen Strukturen neu ordnen. Der Protest dagegen gipfelt in einer Rücktrittsforderung. Was sind die Hintergründe?

Erfurt (dpa) – Es brodelt schon wieder im deutschen Eisschnelllauf. Vier Monate nach den vierten medaillenlosen Winterspielen in Serie und anschließendem Zoff über eine ARD-Berichterstattung sowie Kritik von Olympia-Starter Fridtjof Petzold ist die Verbandsspitze um Präsident Matthias Große mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Ist das nur ein Sommerloch-Thema oder steckt mehr dahinter? Die wichtigsten Fakten und Hintergründe:

Wer fordert den Rücktritt und warum?

Der Thüringer Eis- und Rollsportverband (Terv) hat das Präsidium der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) in einem Schreiben zur Demission aufgefordert. Als Begründung werden ein nicht abgestimmtes Strukturkonzept mit Konzentration auf die Standorte Berlin und Inzell sowie Druck auf Sportler zum Wechsel aus Erfurt genannt. «Wir kommen daher nicht umhin, Ihnen formell unser Misstrauen zu erklären. Wir fordern Sie einzeln und als Gremium auf, Ihren Rücktritt zu erklären und den Weg für Neuwahlen freizumachen», hieß es in dem Brief.

Wie reagiert die DESG-Spitze?

Die Verbandsführung weist die Forderung zurück. «Der Präsident und das Präsidium der DESG werden der Rücktrittsforderung nicht nachkommen», teilte Große auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur über eine Anwaltskanzlei mit. Und weiter: «Unterschiedliche Auffassungen über sportpolitische oder strukturelle Entscheidungen sind legitim. Sie rechtfertigen jedoch keine Rücktrittsforderung gegen ein demokratisch legitimiertes Präsidium, nur weil dieses notwendige, möglicherweise auch unbequeme Entscheidungen trifft.»

Was steckt hinter der Rücktrittsforderung?

Es geht um eine Strukturreform. Diese sieht eine Konzentration der Bundeskader auf die Standorte Inzell für Mehrkampf und Langstrecke sowie Berlin für Sprint vor. Die beiden anderen Bundesstützpunkte in Erfurt und Chemnitz sollen nach Beschluss des DESG-Präsidiums «insbesondere im Nachwuchsbereich eine zentrale Rolle übernehmen». Das kommt einer Degradierung gleich. Immerhin stellte Erfurt mit Jungstar Finn Sonnekalb an der Spitze das Gros der Starter bei den Olympischen Winterspielen in Mailand.

Sind die Pläne neu?

Große hatte bereits auf der abgebrochenen Mitgliederversammlung im Mai 2025 in Berlin – wenngleich eher beiläufig – die Konzentration auf Berlin und Inzell öffentlich gemacht. Begründet wurde dies mit Wünschen aus der Politik. «Natürlich werden wir um alle vier Stützpunkte kämpfen und wir werden vielleicht auch drei erhalten können, aber wir werden sicherlich einen verlieren. Hauptstadt und Inzell dürften gesetzt sein. Die CSU-Politiker wollen Bayern im Fokus sehen und die Berliner Politiker Berlin», hatte der Präsident erklärt.

Warum kommt der Aufschrei aus Thüringen erst jetzt?

Man habe die Ankündigung auch in Absprache mit dem Olympiastützpunkt nicht ernst genommen, gab Terv-Vizepräsident Peter Rüberg im dpa-Gespräch zu. Auslöser nun ist ein Anschreiben für die obligatorische Athletenvereinbarung, die bis zum 26. Juni unterschrieben werden muss, um einen Kaderstatus zu behalten. In dem Anschreiben heißt es, man wolle «die Strukturen im Bereich Leistungssport schärfen». Daher werde das Training sämtlicher Kaderathletinnen und -athleten ab Juli 2026 zentral am Bundesstützpunkt Inzell (Allround) und Berlin (Sprint) durchgeführt. Rüberg nennt dies ein «Wegholen der Kaderathleten». Nach DESG-Angaben haben mit Stand vom 22. Juni zwei Drittel aller Kaderathleten die Vereinbarung unterschrieben.

Wie begründet die DESG die geplanten Änderungen?

Die DESG verteidigte die Maßnahmen. «Diese Bündelung bedeutet ausdrücklich nicht, dass andere Standorte aufgegeben oder aus der Verbandsarbeit ausgeschlossen werden. Ziel ist vielmehr eine klare Aufgabenteilung zwischen den Standorten und eine effizientere Nutzung der vorhandenen personellen, sportfachlichen und infrastrukturellen Ressourcen», ließ Präsident Große mitteilen. Und weiter: «Erfurt und Chemnitz bleiben wichtige Bestandteile des Strukturkonzeptes der DESG.»

Wie reagieren die Sportler?

Diese fühlen sich unter Druck gesetzt. Er empfinde es als kontraproduktiv, dass die DESG den Athletinnen und Athleten mitgeteilt habe, dass, sollte man sich der neuen Struktur nicht anschließen, man Kaderstatus und Sportförderstelle bei Bundeswehr und Polizei verliere und somit seine Existenzgrundlage, schrieb Olympia-Starter Felix Maly in einem Brief an die Landesverbände und Vereine.

«Leistungssport wäre dann nicht mehr ohne Weiteres möglich und das, obwohl die Leistung stimmt. Anstatt seine Athletinnen und Athleten zu unterstützen, setzt die DESG ihre Athletinnen und Athleten unter Druck und spielt mit den Karrieren junger Menschen», so der 32-Jährige.

Die Verbandsspitze weist die Vorwürfe zurück. «Die DESG hat keinen unzulässigen oder persönlichen Druck auf Athletinnen und Athleten ausgeübt. Es ist allerdings möglich, dass die klare Benennung sportfachlicher Erwartungen, die Festlegung verbindlicher Trainingsstrukturen oder der Hinweis auf die Voraussetzungen des Bundeskaderstatus von einzelnen Beteiligten als Druck empfunden wurde», erklärte Große über eine Anwaltskanzlei.

Was sagen Athleten Deutschland und die Politik?

«Athletinnen und Athleten dürfen nicht mit dem Verlust ihres Kaderstatus, ihrer Förderung oder ihrer beruflichen Absicherung unter Druck gesetzt werden. Solche Drohkulissen sind inakzeptabel und missachten jegliche Prinzipien guter Verbandsführung», erklärte der Erfurter Hendrik Dombek, Eisschnellläufer und Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland.

Der für Sport zuständige Chef der Thüringer Staatskanzlei, Stefan Gruhner, zeigte sich in einem Schreiben an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beunruhigt von den Signalen der geplanten Strukturänderungen. Durch die Verlagerung des Trainings nach Inzell und Berlin würde der Standort Erfurt erheblich geschwächt und faktische entwertet. «Eine solche Entwicklung ist sportfachlich kaum nachvollziehbar und trifft die Interessen zahlreicher Athletinnen und Athleten unmittelbar», so der CDU-Politiker.