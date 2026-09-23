Alexander Blessin soll Borussia Mönchengladbach aus der Krise führen. Das sind seine größten Baustellen und das sagt er zu seinen Prinzipien sowie zum anstehenden Derby.

Mönchengladbach (dpa) - Mit Zuversicht, Vorfreude, aber auch klaren Forderungen an seine Mannschaft geht Alexander Blessin seine Krisenmission bei Borussia Mönchengladbach an. «Disziplin» - dieses Wort fiel bei seiner Vorstellung im Borussia-Park nicht nur einmal. «Es gibt ein paar Sachen, die nicht diskutabel sind», sagte der 53-Jährige. «Da geht es um Respekt und um Disziplin. Das werde ich vorleben und das werde ich auch einfordern.»

Arm in Arm mit Sportchef Rouven Schröder stellte sich der frühere Coach des FC St. Pauli für ein Begrüßungsfoto auf. «Der Trainer brennt», sagte Schröder über Blessin, der im Gespräch vor der Verpflichtung bereits mit umfangreichen Kenntnissen zur Gladbacher Mannschaft positiv aufgefallen sei.

Blessin hofft auf Derby als «Initialzündung»

Für den Coach läuft nun der Countdown für das erste Pflichtspiel, das nicht brisanter sein könnte. Am 11. Oktober steht beim 1. FC Köln das rheinische Derby an.

«Es kann eine Initialzündung sein und das wollen wir für uns nutzen», sagte Blessin. «Ich freue mich drauf. Die Bedeutung des Spiels ist klar, den Jungs auch», ergänzte er. Sein übergeordnetes Ziel: Blessin will aus der aktuellen «Scheißzeit, eine gute Zeit machen». Das ist eine große Aufgabe.

Nach vier Spielen steht Gladbach punktlos auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. «Wir wissen, die Situation ist prekär, wir brauchen die Punkte», sagte Blessin. Er sehe das Team qualitativ aber so, «dass man da mehr herauskitzeln kann».

Blessin hat ein «eisernes Gesetz»

Seine vorerst wichtigste Aufgabe wird es sein, die Defensive der Borussia zu stabilisieren. 16 Gegentore in den ersten vier Bundesligapartien und damit vier Gegentreffer pro Partie ist die Bilanz eines Absteigers. Die Borussia brauche «Disziplin gegen den Ball, wo jeder mit muss», sagte er. «Das ist für mich ein eisernes Gesetz.» Dass Blessin eine schlagkräftige Verteidigung formen kann, zeigte er unter anderem bei seiner zuvor letzten Station in Hamburg.

Beim FC St. Pauli, den er nach dem Aufstieg und Abgang von Coach Fabian Hürzeler im Sommer 2024 übernommen hatte, schaffte er in der ersten Saison vor allem wegen einer starken Abwehr den Klassenerhalt. 2024/25 kassierte nur der FC Bayern München weniger Gegentore als St. Pauli. Die Bayern wurden Meister, St. Pauli landete als torungefährlichste Mannschaft auf Rang 14. Die schwache Offensive mit den wenigsten Treffern aller Erstligisten wurde den Kiezkickern in der vergangenen Saison beim Abstieg zum Verhängnis. Blessin musste gehen.

Blessin: «Das wird kein Fahrstuhl»

«Es geht um Zweikämpfe, es geht um Basics», sagte Blessin nun bei seiner Vorstellung als Gladbach-Coach. Vor seinem Job beim FC St. Pauli hatte er auch schon CFC Genua in Italien und Ostende sowie Royale Union Saint-Gilloise in Belgien trainiert. Schritt für Schritt will er mit der Borussia gehen.

Zumal sich zuletzt auch zwischenmenschliche Probleme andeuteten. Beim 3:4 am Samstag gegen den FSV Mainz 05 stritten sich Kevin Diks und Shuto Machino um die Ausführung eines Elfmeters. Nach dem 3:4 gegen die SV Elversberg im Heimspiel davor sorgte Kapitän Tim Kleindienst mit harter öffentlicher Kritik an seinen Mitspielern für Irritationen.

Länderspielpause als Vorteil?

Blessin betonte: «Wir müssen über den Teamgedanken kommen. Wenn wir da auf 100 Prozent kommen, können wir Spiele gewinnen.» Man sei schließlich nicht der FC Bayern mit Einzelspielern auf Weltniveau.

Die lange Länderspielpause mit gleich zwei Wochenenden ohne Bundesliga ist für Blessin ein Vorteil - zumindest ein kleiner. Der gebürtige Schwabe hat nun mehr Zeit als sonst bei einem Trainerwechsel während der Saison, um Spieler, Mitarbeiter und das Umfeld in Gladbach kennenzulernen. Allerdings sind zahlreiche Stammspieler gar nicht da.

Gleich an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) bestreitet Blessin das erste Testspiel mit seinem neuen Team. Die Borussia tritt bei den Sportfreunden Siegen an, für die ihr neuer Coach selbst mal gespielt hat.