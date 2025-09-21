Fünfter Sieg im fünften Spiel: Der THW Kiel bleibt als einziges Team der Bundesliga ohne Punktverlust. Was den Erfolg in Leipzig ausmachte.

Leipzig (dpa) – Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erobert. Der 41:34 (23:18)-Auswärtssieg beim SC DHfK Leipzig war für die Norddeutschen der fünfte Sieg im fünften Spiel. Damit sind die «Zebras» das einzige verlustpunktfreie Team der Liga. Beste Werfer der Begegnung waren der zehnfache Torschütze Lukas Laube für den THW sowie Blaer Hinriksson mit acht Treffern für die Gastgeber.

Bei den Sachsen trafen die Kieler auf einige alte Bekannte. SC-Coach Raul Alonso war früher Co-Trainer bei den Schleswig-Holsteinern, im Tor der Gastgeber startete Tomas Mrkva, der in der vergangenen Saison noch das THW-Trikot getragen hatte. Aber auch das Wissen um die Stärken des Gegners nutzte Leipzig nichts. Schon beim 1:4 in der 6. Minute nahm Alonso seine erste Auszeit, um das Spiel seines Teams neu zu ordnen.

Kiel blieb aber stabil und souverän. Vor allem der Färinger Elias Ellefsen á Skipagøtu überzeugte einmal mehr in der Spielsteuerung. Am Kreis zeigte der Schweizer Laube eine starke Leistung. Der 25-Jährige verwertete die Anspiele sicher und zeigt sich auch als zuverlässiger Siebenmeterwerfer. Beim 38:28 (53.) durch Emil Madsen war die Vorentscheidung zugunsten des THW längst gefallen.

Bei den Leipziger feierte aufgrund von Personalproblemen der 41 Jahre alte Thomas Oehlrich ein Comeback. Der Ex-Kapitän der Sachsen erzielte zwei Treffer.